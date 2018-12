НБА 47 на Хардън и 4 поред за Хюстън 18 декември 2018 | 09:31 - Обновена 0 0 0 0 7

Yo dawg, I heard you like stepbacks.



So James Harden added a stepback to his stepback so you can watch a stepback right after a stepback.



@ESPNNBA pic.twitter.com/C5cog9qGx1 — SB Nation (@SBNation) December 18, 2018

“Брадата” стреля 14/31 от игра (4/12 от тройката) и 15/16 от наказателната линия. Левичарят направи 5 асистенции, овладя 6 борби, отне 5 топки от съперника, а също така и сгреши 5 пъти за 41 минути игра. Хардън се отличи и със забивка в лицето на Руди Гобер, както и с ново изпълнение на стрелба с дърпане назад, при което останаха съмнения, че е направил двойно повече крачки от позволените. В предишните си два мача №13 неизменно постигаше "трипъл-дабъл".

James Harden tonight vs. UTA:



47 PTS

6 REBS

5 ASTS

5 STLS#Rockets pic.twitter.com/fvS51AYENM — NBA (@NBA) December 18, 2018

Пи Джей Тъкър завърши като втори най-резултатен за “ракетите” с 16 точки, а останалите, преминали границата от 10 точки, бяха Ерик Гордън с 12 и Крис Пол с 11 точки, 9 борби и 4 асистенции. Клинт Капела овладя 11 борби, направи 5 чадъра и добави 5 отнети топки.



Донован Мичъл с 23 точки и Руди Гобер с 18 бяха лидерите на Джаз при реализаторите, докато Джей Краудър и Рики Рубио завършиха съответно с 14 и 12 точки, като Рубио натрупа и цели 7 грешки.



Джеймс Хардън завърши с 40 или повече точки за шести път от началото на сезона, а Хюстън записа четвъртата си поредна победа, надигравайки Юта със 102:97. Лидерът на Рокетс наниза общо 47 точки срещу Джаз, а кулминацията на вечерта и представянето му бе тройка за 97:102 по-малко от 20 секунди преди финалната сирена, с която на практика домакините си подпечатаха успех №15 през сезпн 2018/2019.

