Арсенал е фаворит за подписа на звезда от Лига 1

Арсенал се очертават като фаворит за подписа на младата звезда от френската Лига 1 - Никола Пепе, съобщава "L Equipe". Нападателят на Лил е оценяван на 45 милиона евро, а Унай Емери е настоял пред шефовете си, че иска да го има в състава.

Nicolas Pepe just scored this beautiful solo goal for Lille.

His 12th goal of the season, which makes him the leagues leader alongside Mbappe & Sala.

Needed at my club.#ScoutWatch #Bayern



