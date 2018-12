Моторни спортове Мик Дуън очаква още по-силна Honda в MotoGP догодина 17 декември 2018 | 17:37 - Обновена 0 0 0 0 0



"Мисля, че силата на отбора ще дойде от това, че и двамата пилоти имат различни стилове и и двамата са с много силна психика. Мисля, че те ще изградят много силен отбор, който ще бъде на друго ниво от останалите. Хората, които се оплакват колко са силни Honda сега, трябва да знаят, че ще става само по-зле", смята Дуън.



"Ако Лоренсо победи Маркес, това ще бъде успех и за двамата, защото ще достигнат нови лимити и ще развият още повече себе си. Според мен Лоренсо е в позиция, в която трябва да работи много усилено. Той се бори с Лоренсо вече пет – шест сезона и трябва да знае колко стабилен е Марк психически и какъв е капацитетът му", допълни Дуън в интервю за официалния сайт на MotoGP. "I think I was the fastest."



Jorge Lorenzo opens up about the 2015 season, and his thoughts on his new teammate, Marc Márquez #MotoGPSeasonWrap pic.twitter.com/biDntjPYyD — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) December 10, 2018 След 54 Гран При победи и пет световни титли на името си, Мик Дуън се превърна в легенда на мотоциклетния спорт, а по-късно и в основен коментатор на шампионата. След края на сезон 2018, доминиран от пилота на Honda Марк Маркес, Мик Дуън коментира бъдещото му партньорство с друг световен шампион – Хорхе Лоренсо. От 2019-а Маркес и Лоренсо ще бъдат съотборници за първи път, а мнозина се питат дали това ще направи и двамата още по-бързи състезатели на пистата."Мисля, че силата на отбора ще дойде от това, че и двамата пилоти имат различни стилове и и двамата са с много силна психика. Мисля, че те ще изградят много силен отбор, който ще бъде на друго ниво от останалите. Хората, които се оплакват колко са силни Honda сега, трябва да знаят, че ще става само по-зле", смята Дуън."Ако Лоренсо победи Маркес, това ще бъде успех и за двамата, защото ще достигнат нови лимити и ще развият още повече себе си. Според мен Лоренсо е в позиция, в която трябва да работи много усилено. Той се бори с Лоренсо вече пет – шест сезона и трябва да знае колко стабилен е Марк психически и какъв е капацитетът му", допълни Дуън в интервю за официалния сайт на MotoGP.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 217

1