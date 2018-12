Моторни спортове Жак Вилньов се завръща в моторспорта 17 декември 2018 | 13:16 0 0 0 0 0 Motorsports icon Jacques Villeneuve to compete full-time in NASCAR Whelen Euro Series @EuroNASCAR #ValenciaNASCAR #Formula1 pic.twitter.com/IRLH1lvhsU — Circuit Ricardo Tormo (@CircuitValencia) December 16, 2018 Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов се завръща в моторспорта с пълен сезон в европейските НАСКАР серии през 2019-а. Бившият пилот на Уилямс има четири НАСКАР старта на името си – два от 2007 г. и два от 2013 г. 47-годишният пилот направи кратко завръщане в моторспорта през 2018 г. с едно участие в американския раликрос шампионат със Subaru Impreza след две години пълна почивка. За последно Вилньов завърши пълен състезателен сезон през 2005 г., когато караше във Формула 1 за Заубер. Канадецът вече е провел тестове на италианската писта "Франчакорта" за европейските серии и ще стартира с отбора Go Fas Racing с Ford Mustang. "Беше забавно да намирам разликите в колата, защото тя бе сходна до тази, която карах в НАСКАР в САЩ", сподели Вилньов, който стана и победител в Инди 500 през 1995 г. "Завръщането за пълен сезон ме интересуваше най-много, защото искам да съм част от цял проект и да имам цел за сезона. Очаквам с нетърпение първия кръг от 2019-а".

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 483

1