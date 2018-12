Моторни спортове Роси не може да приеме, че моментът му приключи, твърди шеф в MotoGP 17 декември 2018 | 12:42 - Обновена 0 0 0 0 1 @ValeYellow46 was unbeatable at Mugello between 2002 and 2008



Enjoy some of his best #ItalianGP wins and tell us which is your favourite! pic.twitter.com/lpJBFEFFyc — MotoGP™ (@MotoGP) December 12, 2018 Шефът на шампионския отбор на Honda в MotoGP Алберто Пуиг смята, че ветеранът Валентино Роси не може да приеме, че моментът му в кралския клас е приключил и той вече не е ключов пилот в шампионата. Валентино изгради себе си като една от легендите в моторспорта, печелейки седем световни титли в най-високия клас на мотоциклетизма, но последната от тях бе през 2009 г. През 2015-а Роси остана на само пет точки от осмата си корона, създавайки ожесточено съревнование с Марк Маркес – испанският талант, който доминира тотално тази година и спечели петата си титла. "Валентино бе невероятен пилот. Изпитвам огромно уважение към него. На 39 години той все още има желанието и талантът да бъде бърз и не приема, че вече не е способен да побеждава. Трудно му е да приеме, че моментът му приключи", заяви Пуиг пред испанския всекидневник La Vanguardia. "Понякога методите, които използва, не са правилните. Уважавам го, но в живота всичко си има край. И дали му харесва или не, в момента Маркес е номер едно". Роси бе доста критичен към Маркес по-рано през годината, когато испанецът го бутна и легендарният пилот падна от мотора си в Аржентина. След състезанието Роси не пожела да приеме извинението на Марк и бе изгонен от бокса на Yamaha. "He's having a hard time accepting that his moment is over."



"I respect Rossi, but in life, everything has its moment. And like it or not, Marc is number one now."



Alberto Puig gives his take on Valentino Rossi.



No. Holding. Back pic.twitter.com/S8BsekoTjg — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) December 16, 2018 "Маркес не се интересува от мненията, които идват от средата на Валентино. Марк не се чувства като суперзвезда. Не се опитва да прилича на някой, който не е. Той има желанието и любопитството да слуша и да учи нещо ново, има уважение. Той е много близо до перфектния пилот. Имайки предвид и колко е млад, дори има поле за още по-голямо развитие", допълни Пуиг.

