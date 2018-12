Андерлехт уволни треньора си заради слаби резултати

Белгийският гранд Андерлехт уволни треньора си Хейн Ванхейцебрук след серия от слаби резултати в първенството и отпадане от турнира Лига Европа. В неделя Андерлехт падна с 1:2 при гостуването на Серкъл (Брюж), което е трета загуба в последните четири мача. С тези резултати те са на 4-а позиция в класирането с 31 точки, на 11 след лидера Генк.

