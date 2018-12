Линдзи Вон се надява да се върне на пистата през януари

Американската скиорка Линдзи Вон се надява да се върне на пистата след лечение на контузия другия месец и да поднови преследването на нови рекорди в Световната купа в алпийските дисциплини, обяви треньор от отбора на САЩ. "Това е планът, който следваме и на това се надяваме, обяви Пол Кристофич пред АП.

Вон в момента се възстановяна от хипер-разтежение и увеличаване на колянна връзка, след като пострада при падане на тренировка на 19-и ноември. Освен това при същото падане има натъртвания на няколко стави, след като се оплете в предпазната мрежа. За момента не е ясно дали от самото начало на януари тя ще се състезава или ще тренира и през този месец, след което ще се върне на пистата.

