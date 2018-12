Ливърпул срещу Байерн е гвоздеят на 1/8-финалите в ШЛ (жребият тук)

16-те отборa бяха разпределени в две урни. В първата бяха поставени победителите в съответните групи - Барселона, Реал Мадрид, Байерн (Мюнхен), Ювентус, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Борусия (Дортмунд) и Порто. В другата останаха непоставените тимове, завършили на вторите места - Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Атлетико Мадрид, Аякс, Лион, Рома и Шалке 04.

Първите мачове от 1/8-финалите ще бъдат на 12/13-и и 19/20-и февруари, а реваншите са на 5/6-и и 12/13-и март. Домакини във вторите срещи ще бъдат непоставените отбори от двойките. В срещите от тази фаза вече ще бъде използвана системата ВАР.

Ето и осемте двойки и датите на мачовете:

Шалке 04 - Манчестър Сити 20.02.2019/12.03.2019

Атлетико Мадрид - Ювентус 20.02.2019/12.03.2019

Манчестър Юнайтед - Пари Сен Жермен 12.02.2019/06.03.2019

Тотнъм - Борусия (Дортмунд) 13.02.2019/05.03.2019

Лион - Барселона 19.02.2019/13.03.2019

Рома - Порто 12.02.2019/06.03.2019

Aякс - Реал Мадрид 13.02.2019/05.03.2019

Ливърпул - Байерн Мюнхен 19.02.2019/13.03.2019

