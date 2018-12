Якуинта: Ще е смешно, ако Конър получи реванша срещу Хабиб,а не аз

Ал Якуинта победи Кевин Лий в Милуоки чрез единодушно съдийско решение по време на последното издание на UFC по телевизята FOX. Успехът на състезателя от Ню Джързи със сигурност ще го постави в разговора за титлата в лека категория. Якуинта вече имаше шанс да се бие за златния пояс в категорията по време на UFC 223. Това стана при отпадането на Тони Фъргюсън от поредния насрочен двубой срещу Хабиб Нурмагомедов. Тогава Ал имаше по-малко от седмица предизвестие, но въпреки това успя да издържи цели пет рунда срещу непобеждавания дагестански състезател.



След впечатляващата победа чрез съдийско решение над Лий, той вярва, че заслужава реванш срещу Хабиб много повече отколкото Конър Макгрегър.



"Ако Конър получи реванша вместо мен, мисля, че това би било смешно!”, каза Якуинта в интервюто след победата. Той припони, че Макгрегър е бил завършен чрез душене, въпреки цялото време, което е имал да се подготви за граплинга на Хабиб, а самият Ал издържал до край без особена подготовка срещу представителя на AKA.



Якуинта сподели пред репортери, че според него до края на 2019 година той ще успее да се добере до шампионската позиция на дивизията. Самият Нурмагомедов използва социалните мрежи, за да поздрави Ал с успеха му:

“Поздравления! Знам колко си силен. Заради това очаквах твоя двубой.”

Congratulations @ALIAQUINTA

I know how strong you are, that's why I was waiting for your fight. #truetalker