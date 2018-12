ММА Оливейра с повече от впечатляващо Джу Джицу представяне в UFC on Fox 31 16 декември 2018 | 23:11 0 0 0 0 0 Чарлс Оливейра и Джим Милър се срещнаха в UFC on FOX 31 в събота вечер. Двамата черни колана по Бразилско джу джицу са известни с впечатляващите си граплинг умения, които носят в октагона на UFC. Милър атакува с лоу кик, който бе хванат от противника. Оливейра се добра до боди лок и се опита да повдигне Милър. Джим успя да закачи крака на бразилеца със своя, което усложни хвърлянето, но не го спря. Последва събаряне и светкавично взимане на гръб.



Оливейра не успя първоначално да се пребори с ръцете на Милър, но с няколко удара “размекна” опонента и в крайна сметка rear naked choke душенето финализира Джим Милър рано в първия рунд.



3rd submission win in row, we see you Charles Oliveira pic.twitter.com/zqsX4txRRd — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) December 16, 2018 Чарлс Оливейра беше боецът, който притежава най-много събмишън победи в историята на UFC още преди тази файт карта да се случи, но след нея 29-годишният състезател прибави едно душене от гръб към статистиката. Джим Милър има една победа над Чарлс Оливейра от декември 2010 година, когато в UFC 124 той победи идентично - в първи рунд чрез събмишън.



След като отмъсти за далечната си загуба, Оливейра се поклони на опонента си и показа уважението си към 35-годишния ветеран в UFC.



След двубоя Оливейра пожела да се бие срещу Макс Холоуей в категория "перо". Шампионът в леката категория вече веднъж победи Чарлс през авгус 2015 година и сега изглежда, че бразилецът иска реванш и от този бой. Вие бихте ли искали да видите Холоуей и Оливейра отново, фенове?

