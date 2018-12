Джошуа се закани да затвори устата на Милър

Антъни Джошуа се закани да затвори устата на наглия американски боксьор в тежка категория Джарел Милър. Двамата се счепкаха по-рано през годината. Те се засякоха по време на посещение на Джошуа в САЩ. Тогава световният шампион в тежка категория промотираше своята битка с Александър Поветкин по верме на медийно събитие в Ню Йорк. Милър започна да говори глупости по адрес на британеца. Двамата трябваше да бъдат разделени, за да не се стигне до грозни сцени.

I Heard my future bride going to be in the building tonight so you know I got to say hi #brooklyn but I already promise to behave so he got nothing to worry about lmfao pic.twitter.com/cfBaoYEEvX