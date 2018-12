Ал Якуинта предизвика Тони Фъргюсън след най-голямата победа в своята ММА кариера. 31-годишният американец се справи след тежка 5-рундова битка с четвъртия в ранглистата на лека категория Дейвид Ли. Якуинта успя да направи обрат, след като взе последните два рунда.

Fuck You @ALIAQUINTA #NoBonusBitchAss • Not Only Would You Get Murked, I'd End Your Career. #SayMyName3TimesLikeCandyMan "El Cucuy" @ufc. https://t.co/cwh1aHd7Ew