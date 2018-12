Мъжката щафета на България завърши на 10-о място в Хохфилцен! Титла за Швеция

No problems at all for @SebbeSamuelsson who keeps Sweden in the lead after the seventh shooting! #HOC18



Мъжката щафета на България зае 10-о място в старта на 4 по 7.5 км от Световната купа по биатлон в Хохфилцен (Австрия).Антон Синапов, Владимир Илиев, Димитър Герджиков и Красимир Анев направиха силно състезание. Българите използваха само 7 допълнителни патрона, не влязоха в наказателна и финишираха на 10-а позиция в крайното класиране, на 1:57.9 минути след победителите.Първото място зае олимпийският шампион на Швеция в състав Пепе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Торстейн Стенерсен, Себастиан Самуелсон.Шведите изминаха трасето за 1:16.10.6 час като използваха пет допълнителни патрона и без наказателна обиколка.На втора позиция на 3.6 секунди завърши Норвегия без наказателна обиколка и 7 допълнителни патрона. В тима беше лидерът в класирането за Световната купа Йоханес Тингес Бьо.Бронзовото отличие завоюва Германия с изоставане от 28.8 секунди (1 наказателна обиколка и 6 допълнителни патрона). германците бяха едва 14-и след втория пост, но след това успяха да наваксат и да намерят място сред призьорите.Следващият кръг от Световната купа ще се проведе в Нове Место (Чехия) от 20 до 23 декември.