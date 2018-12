Марсел Хиршер спечели гигантския слалом в Алта Бадия с огромна преднина

Марсел Хиршер спечели гигантския слалом в Алта Бадия (Италия) и записа победа номер 61 за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Австриецът не остави никакви шансове на конкурентите и триумфира с огромна преднина пред останалите, като завоюва победата в гигантския слалом в Алта Бадия за шеста поредна година.

Хиршер поведе след първия манш, а след второто спускане увеличи аванса си и финишира с 2,53 секунди пред втория Тома Фанара от Франция. 37-годишният Фанара бе 14-и след първия манш, но след силно второ спускане водеше в класирането до старта на Хиршер. Трети в гигантския слалом е специалистът в тази дисциплина Алекси Пинтюро от Франция с изоставане от 2,69 секунди след победителя.

Here are the results for the Men’s GS in Alta Badia. Congratulations to @MarcelHirscher @AlexPinturault @TomFanara #fisalpine pic.twitter.com/WEAIaIiwwH