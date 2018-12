Кейлъб Дресел триумфира в кралската дисциплина 100 метра свободен стил

Кейлъб Дресел спечели кралската дисциплина 100 метра свободен стил за мъже в оспорвана надпревара с Владимир Морозов в последния ден на световното първенство по плуване в малък басейн в Ханчжоу, Китай.

Американецът финишира във финала за 45.62 секунди и изпревари с 2 стотни Морозов, който остана втори. Призовата тройка допълни южноафриканецът Чад ле Клос с 45.89 секунди.

Украинецът Михайло Романчук поднесе изненада в дългата дистанция 1500 метра свободен стил, като успя да победи суперфаворита - олимпийския и световен шампион и световен рекордьор Грегорио Палтриниери. Романчук завърши първи с 14:09.14 минути, което е нов рекорд на шампионатите.

Италианецът Палтриниери остана втори с 14:09.87, а трети е норвежецът Хенрик Кристиансен с 14:19.39.

Руснакът Евгений Рилов взе второ злато в Ханчжоу след успех във финала на 200 метра гръб с 1:47.02 минути. Втори е Райън Мърфи от САЩ с 1:47.34, а трети полякът Радослав Кавецки с 1:48.25.

