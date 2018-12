Женската щафета на Италия спечели състезанието в Хохфилцен

This was only 2nd time in @IBU_WC history when @Fisiofficial Women relay team took a victory. And guess what - it also took place in Hochfilzen in 2015-16 season. Team consisted of @lisa_vittozzi, Oberhofer, Sanfilippo and @wonderDorofan back then.#HOC18 pic.twitter.com/sonH1VD1Tp — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) 16 декември 2018 г.

Отборът на Италия спечели щафетата на 4 по 6 км за жени от Световната купа по биатлон в Хохфилцен (Австрия).Лиза Витоци, Алексия Рунгалдиер, Доротея Вирер и Федерика Санфилипо измината трасето за 1:10.58.7 час. Италианките завършиха без наказателна обиколка и с 3 допълнителни патрона.След първите два поста италианската щафета беше едва на 11-а позиция, но Доротея Вирер се представи блестящо на трети пост и успя да изведе Италия начело. Федерика Санфилипо удържа преднината на тима на последен пост.На второ място с пасив от 8.4 секунди остана съставът на Швеция (0 наказателни обиколки и 8 допълнителни патрона), а на трета позиция се нареди Франция на 11.8 секунди (0+9).Българската щафета завърши на 20-о място от 22 участващи отбора. Емилия Йорданова, Десислава Стоянова, Милена Тодорова и Даниела Кадева останаха на 5:57.1 минути след италианките, след като използваха 11 допълнителни патрона, а на трети пост Тодорова влезе и в наказателна обиколка.По-късно днес в Хохфилцен е щафетата на 4 по 7.5 км за мъже.