Раноми Кромовиджоджо спечели златото на 50 метра свободен стил

Раноми Кромовиджоджо завоюва трето злато от световното първенство по плуване в малък басейн в Ханчжоу, Китай. Холандката триумфира в спринта на 50 метра свободен стил с нов рекорд на шампионатите - 23.19 секунди.

Ranomi Kromowidjojo (NED) downs the 50 free Championship Record for gold in 23.19. Teammate Femke Heemskerk grabs silver in 23.67. #FINAHangzhou2018