Казийски излиза титуляр за Верона още в първия си мач

View this post on Instagram

La prima maglia gialloblù di #Kazyiski e tutto il merchandising scontato del 20%? Potrai assicurartelo domani, in occasione di #VeronaLatina, al #BVShop dell’Agsm Forum! Ti aspettiamo! #BluWave #ForzaGialloblù

A post shared by BluVolley Verona (@bluvolleyvr) on Dec 15, 2018 at 7:47am PST