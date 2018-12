Световен футбол Чави: Катар е готов за Световното 16 декември 2018 | 11:52 0 0 0 0 2 Полузащитникът на Ал Сад и бивш капитан на Барселона Чави изрази мнението си за готовността на Катар да бъде домакин на Световното първенство през 2022 г. "Мисля, че Катар е готов за Световната купа през 2022 г. Националният отбор и страната са готови да приемат този турнир. Вече видяхте невероятен стадион. Всеки е изненадан от това как всичко е организирано в Катар. Тук има футболна култура, те са готови да се състезават. Отборът на Катар? Спечели срещу Швейцария, завърши наравно с Исландия. Има още четири години да се подготвят", заяви Чави. This football stadium will host the inaugural and final match of the FIFA 2022 World Cup https://t.co/kBbGDKNpIA — The Hindu - Sports (@TheHinduSports) December 16, 2018 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 505 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

