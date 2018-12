Челси със сериозни апетити към Пулишич

Полузащитникът на Борусия Дортмунд Кристиан Пулишич е изявил желание да премине в редиците на Челси през следващото лято, твърди "Daily Mail". "Сините" от Лондон са сред сериозните кандидати за един от най-желаните млади играчи в Европа, но най-вероятно ще срещнат сериозна конкуренция в лицето и на Ливърпул. Договорът на младока с Борусия е до лятото на 2020 година.

According to Daily Mail, Chelsea has won the race to sign Christian Pulisic. The deal is expected to be announced next month but Pulisic will join Chelsea in summer. The transfer fee is close to £60m. pic.twitter.com/JTjgwTxYs4