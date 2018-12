Зимни спортове Александър Овечкин отново герой за Вашингтон 16 декември 2018 | 10:13 - Обновена 0 0 0 0 0

What a week for @ovi8 #ALLCAPS #CapsSabres pic.twitter.com/cqpLdBZGJz — Washington Capitals (@Capitals) December 16, 2018

Руснакът има попадения в шест последователни срещи, като в предишните две от тях вкара хеттрик, а Вашингтон е в серия от пет последователни успеха. 33-годишният Овечкин държи най-доброто постижение в лигата от 29 гола в 32 мача.



Вратарят на Вашингтон Копли завърши с 26 спасявания.



#CapsSabres 3 's of the Game:



: @ovi8

: BUF - Jack Eichel

