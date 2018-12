Ал Якуинта шокира Кевин Ли

Ал Якуинта хвърли бомбата на голямата галавечер на UFC в Милуоки. Той победи една от големите звезди в лека категория Кевин Ли след пет интригуващи рунда. Битката започна много оспорвано. В първия рунд двамата си размениха по 17 значими попадения. Дясното кроше на Якуинта беше много ефективно. Във втората част Ли промени своята тактика. Той успя да свали на земята Якуинта и да поработи с граунд енд паунд, както и да опита хватка за събмишън. Сценарият се повтори и в третия рунд. В четвъртата част Якуинта излезе преобразен. Той не спря да тормози с тежките си удари Ли, чиито очи започнаха да се подуват.

"I'm the ****ing guy in this division." @AlIaquinta with the statement performance at #UFCMilwaukee! pic.twitter.com/58plaEy3xY