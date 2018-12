Ливърпул си върна халф от Рейнджърс

От Ливърпул не посочват конкретна причина за преждевременното завръщане на Еджария, като само споменават, че след разговор между трите страни се е стигнало до това решение.

От "Анфийлд" благодарят на Джерард и Рейнджърс за помощта за развитието на талантливия футболист.

We can confirm Ovie Ejaria is set to return to training with the Reds after his loan spell with Rangers ended early.