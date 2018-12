Ужасяващо падане прекъсна днешното спускане

Ужасяващо падане на швейцареца Марк Гизин прекъсна за около 30 минути днешното спускане от Световната купа по ски-алпийски дисциплини за мъже в италианския зимен център Вал Гардена. 30-годишният швейцарец загуби контрол върху ските при един скок, летейки във въздуха и се приземи тежко странично и по гръб на пистата Той изглеждаше в безсъзнание преди лекарите и други служители по трасето да пристигнат на мястото на инцидента.

Scary crash for Swiss Olympian Marc Gisin in World Cup downhill in Val Gardena, Italy. Appeared to be helicoptered off the course 25 minutes later. pic.twitter.com/L2TQan18S0