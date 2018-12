Англия Жиру: Критикуват ме за играта ми на Мондиала, но знам, че допринесох за спечелването му 15 декември 2018 | 14:36 - Обновена 0 0 0 0 5



“За мен силата на психиката е поне 70-80% от качествата на спортиста. Ако я нямаш, не можеш да си успешен. Това е много важно в днешни дни. Затова бих посъветвал някои клубове да работят и върху това. Можеш да прочетеш толкова лоши неща в социалните мрежи. Дори и за най-добрите в света. Винаги съм смятал, че е много натоварващо. Това не може да помогне на теб и на психичното ти здраве”, заяви Жиру по време на събитие на фондацията на Челси.



Той определи периода преди Евро 2016 като най-лошият в своята кариера. Тогава EXCLUSIVE Fascinating from Olivier Giroud on social media's power to hurt even the best players, the World Cup and Chelsea #CFC | @AdrianJKajumba https://t.co/HhpoMgR91x pic.twitter.com/hSUdd6Dc6v — Mirror Football (@MirrorFootball) December 14, 2018 На следващия ден снимка на Жиру беше поставена на първата страница на “Екип” със заглавие Le Mal Aime (Недолюбваният - б.р.), като има и такава песен на френския певец Клод Франсоа. “Денят след това беше смешно, защото я пяхме на треньора с момчетата. След това дойде и страхотно Европейско първенство - вкарах 3 гола и направих 2 или 3 асистенции”, спомня си той. Но неуспехът му да отбележи попадение на Мондиал 2018 доведе до още критики по негов адрес, въпреки приноса му за световната титла на Франция.



“За нападател това е натоварващо, за да съм честен. Но ако попиташ



Винаги има хейтъри, които казват “Но ти не вкара”, но знам колко много попадения съм отбелязал за Франция, така че се надявам да надмина Давид Трезеге (с 34 - б.р.) и да вляза в топ 3. Спечелването на световната титла ми беше детска мечта. Olivier Giroud : "Je n'ai jamais autant défendu que contre la Belgique en demi-finale. Bien sûr, vous avez toujours des ennemis qui disent : "vous n'avez pas marqué à la CdM", mais je sais combien j'en ai inscrit pour l'équipe de France." pic.twitter.com/nbAAl4Vbep — Instant Foot (@lnstantFoot) December 15, 2018 Той си спомни и за самите празненства за спечелването на титлата. “Спечелихме Мондиала и след това се прибрахме в базата ни и отпразнувахме със семействата и играчите, но беше малко умерено. Не лудувахме или нещо подобно. Имам много хубава книга с красиви снимки. Сигурно днес ще получа реплика на световната купа. Имам хубава снимка в рамка как дъщеря ми и аз целуваме трофея. В апартамента ми е и винаги ще бъде с мен. Осъзнах, че имам най-добрата работа, когато отидохме на Шанз Елизе с толкова много хора по пътя. Имаше полет на самолети с червен, бял и син дим. Направих видео в точния момент и държах световната купа в ръцете си, вдигайки я пред хората. Веднага качих това на компютъра вкъщи. Страхотни спомени. Чудесна година за мен. Чувствам се благословен. Много искам да продължа историята ми и с Челси”, продължи Жиру.



