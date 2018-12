Макарайнен с трета победа за сезона за Световната купа по биатлон

Трикратната носителка на Световната купа Кайса Макарайнен (Финландия) направи три наказателни обиколки, но успя да спечели трета победа за сезона от Ск по биатлон. Макарайнен труимфира в преследването на 10 км в австрийския зимен център Хохфилцен.

