Уинипег излезе на върха в Централната дивизия, след като се наложи с 4:3 над последния Чикаго и събра 44 точки, с една пред Нешвил. Майк шийфеле вкара два гола за победителите, в това число и победният 50 секунди след началото на продължението. Шийфеле получи шайбата зад вратата, извъртя се и я промуши зад вратаря Кори Крофорд, за да запише своето 20-о попадение през сезона. Той има 4 гола и 7 подавания в последните четири мача. Патрик Лайне и Матийо Перо отбелязаха другите два гола за тима от Канада, докато Джонатан Тейвс се разписа на два пъти за Блекхоукс.

PHEW ! #NHLJets put the WIN in WIN-DY CITY!



: @MarkScheifele55 (x2), @PatrikLaine29, Mathieu Perreault#GoJetsGo | #WPGvsCHI



Score the new My McD’s app https://t.co/jNjGEyAAAR pic.twitter.com/EMsYuP9nu3