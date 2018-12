Питсбърг отнесе Бостън с 5:3, като Джейк Гюнцел вкара за 4:3 след пас на Крис Летанг в средата на третия период. Домакините повеждаха на два пъти с два гола разлика- 2:0 и 3:1, като в началото на втория период Бостън се върна в мача за 3:3 с голове в рамките на минута, дело на Крис Вагнер и Дейвид Крейци. Но Зак Астън-Рийз на празна врата 6 секунди преди края сложи точка на спора. Пингвините са на 3-о място в Столичната дивизия с 34 точки, досато Бостън е 4-и в Атлантическата с 38.

Zach Aston-Reese's first shorthanded goal, shades of 'the save' from Casey DeSmith, and a plethora of dancing fans.



Here's what you need to know about tonight's game: https://t.co/dHDUqjfSnz pic.twitter.com/hlPDlyPiIo