Зимни спортове Овечкин се развихри и вкара хеттрол във втори пореден мач 15 декември 2018 | 11:09 0 0 0 0 2 Александър Овечкин вкара втори пореден хеттрик, а Якуб Врана се разписа при дузпите за успеха на Вашингтон с 6:5 над Каролина като гост. Кепитълс имат 41 точки и водят с 5 преднина в Стобичната дивизия пред Калъмбъс. С днешните три гола той вечеима 28 попадения през сезона, 9 в последните пет мача, както и 13 поредни срещи с точки в тях, изравнен рекорд от сезон 2006/2007. Final score powered by @AlarmDotCom: Caps 6, Canes 5 #CapsCanes #ALLCAPS pic.twitter.com/hCDyCSlfoL — Washington Capitals (@Capitals) December 15, 2018 Травис Бойд и Том Уилсън също се разписаха за защитаващия титлата си Вашингтон в редовното време. Те вкараха три гола в рамките на 5:42 минути във втория период, за да изравнят 4:4. 9:49 минути след началото на третата част Овечкин изведе своите напред за 5:4, а Джъстин Уилямс изравни 6:12 минути преди края на мача за 5:5. 3 GAME GOAL STREAK FOR THE KID @Tboyd93! #ALLCAPS pic.twitter.com/8P5WFH1o8g — Washington Capitals (@Capitals) December 15, 2018 Себастиан Ахо вкара два гола за домакините и подаде за още два, Туево Теравайнен приключи с гол и два паса, а Джордан Мартинук се разписа в 47-ата минута на срещата, за да открие в полза на Херъкейнс. Иначе тимът търпи шесто поражение в последните си седем мача и е на 6-а позиция в Столичната дивизия с 31 точки. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 444 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1