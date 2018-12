Франция на финал на Европейското след разгром над Холандия (видео)

The hosts are in charge so far in the 2nd semi-final! Check out this hammer from Niombla that keeps them comfortably in front @FRAHandball #NEDFRA #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/tBhia9qu9v — EHF EURO (@EHFEURO) December 14, 2018

21:27 @frahandball make history as they reach their first ever EHF EURO final in front of over 12,000 spectators! #NEDFRA #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/cDciE0sSDM — EHF EURO (@EHFEURO) December 14, 2018

Домакините на Европейското първенство по хандбал за жени от Франция се класираха за големия финал на шампионата. Световните шампионки хвърлиха в екстаз късно снощи близо 12 500 зрители в зала "Акор Хотел Арена" (б.р. бившата зала "Берси") в Париж, след като биха убедително Холандия с 27:21 (12:11) във втората полуфинална среща на турнира.Така Франция ще срещне олимпийския шампион Русия на финала в неделя. "Сборная" надигра Румъния с 28:22 в първия полуфинал и се класира за финал на европейско първенство за първи път от 12 години насам. И двата тима могат да спечелят титлата за първи път в своята история. Финалът е утре (16 декември) от 18,30 часа българско време, а преди това от 15,00 часа ще бъде срещата за бронзовите медали между Румъния и Холандия.След равностойното начало домакините от Франция успяха да поведат с 8:4, а след това с 10:6 благодарение на силните изяви на Естел Нзе Минко. Последваха силни минути за холандките, и най-вече на Анджела Малещайн, които намалиха изоставането си до 12:11 на почивката. В началото на втората част Холандия дори стигна до равенство при 14:14 след гол на Еставана Полман. Франция, обаче, реагира бързо и отново взе 4 гола преднина. С приближаването на финалната серена французойките увеличиха предимството си и в крайна сметка спечелиха спокойно с 27:21, с което се класираха за финала.Естел Нзе Минко реализира 6 гола за победата на Франция и бе определена за най-полезна състезателка (MVP) на мача. Капитанката Сираба Дембеле Павлович и Лаура Флипес добавиха по 4 попадения. За холандките Лоис Абинг завърши със 7 гола.