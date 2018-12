Испания Двама от лидерите на Атлетик Билбао удължиха договорите си 15 декември 2018 | 08:28 0 0 0 0 0



Двама от основните футболисти на Атлетик (Билбао) удължиха договорите си с тима, съобщиха от клуба. Става дума за Оскар де Маркос и за Микел Баленсиага, които са подписали нови споразумения до 2021 година.

В контрактите и на двамата футболисти няма откупна клауза, което може да се тълкува, Атлетик не иска да се разделя с тях. Бащата на Оскар де Маркос - Педро пък разкри пред един от фенските сайтове на клуба, че през миналото лято синът му е имал предложения от Челси и Пари Сен Жермен, но ги е отклонил и двете без да се интересува от космическите заплати там. Де Маркос по принцип играе като плеймейкър, но преди две години сам пожела да застане като десен бек заради липсата на такъв играч в тима и преотстъпи ролята в средата на терена на Бенят Ечеберия.

Атлетик обаче върви много зле през този сезон и въпреки победата над Жирона в понеделник, все още е в зоната на изпадащите в Примера дивисион с 14 точки. Толкова има пред тях и Виляреал. Билбао заедно с грандовете Реал Мадрид и Барселона никога не са изпадали от елита на испанския футбол.

