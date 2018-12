Испания Паласиос не е готов за Реал Мадрид 15 декември 2018 | 07:52 - Обновена 0 0 0 0 3 Младият халф на Ривър Плейт Есекиел Паласиос няма да премине в Реал Мадрид през януари, въпреки настойчивите опити на европейския клубен шампион да го купи колкото се може по-скоро. "Белите" вече се споразумяха с Ривър да започнат преговори с 20-годишния талант, но самият той не бърза да каже "да" на офертата от "Сантиаго Бернабеу". Агентът на Паласиос Ренато Корси обясни, че разговорите между двете страни най-вероятно ще продължат в Обединените арабски емирства, където ще се състои Световното клубно първенство. Той даде да се разбере, че от Ривър Плейт ще настояват да получат повече от 15-те млн. евро, които са вписани като освобождаваща клауза в договора на полузащитника. River Plate to "talk numbers" for Real Madrid target Exequiel Palacios at Club World Cup, but he won't be leaving until June, says agent: https://t.co/jDTgnkSicd pic.twitter.com/7L008Ba7N4 — AS English (@English_AS) 14 декември 2018 г. "Есекиел иска да остане в Аржентина поне до юни и няма желание да си тръгва за сумата, вписана като откупна клауза в контракта му. За конкретни цифри ще говорим след Световното клубно първенство. Възможно е сега да стигнем до споразумение, а самият трансфер да се осъществи през лятото. Така Паласиос ще може да проведе пълноценна подготовка, което е важно", каза Корси. "Искам да остана в Ривър Плейт по-дълго. Трябва да разкрия още от потенциала си и да се подготвя психически за европейския футбол", заяви от своя страна самият футболист.

