Скелото напусна Бока Хуниорс, Тевес остава

Гийермо Барос Скелото вече не е старши треньор на Бока Хуниорс. Неговият договор с клуба изтече и няма да бъде подновен. Новината потвърди президентът на аржентинския гранд Даниел Анхеличи.

"За отбора ще е най-добре да започне годината с нов треньорски щаб. Не казваме на Гийермо "сбогом", а само "довиждане". Отнасяме се към него с огромно уважение", каза Анхеличи.

Boca Juniors manager Guillermo Barros Schelotto has left the club.



His last game in charge was the defeat by arch-rivals River Plate in the the Copa Libertadores final.



