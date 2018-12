Флорентино Перес със заръка към Солари: да се сдобри с Иско

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес не е никак очарован от напрежението около доскорошния любимец на феновете Иско. Халфът не се ползва с доверието на новия наставник Сантиаго Солари, а когато все пак получи възможност да играе, е бледа сянка на самия себе си. При позорната загуба с 0:3 от ЦСКА (Москва) преди няколко дни той дори си позволи да обиди привържениците, които пък го освиркваха при всяко докосване до топката.

Днес футболният и баскетболният отбор на Реал се събраха на традиционната коледна вечеря, на която Перес е използвал възможността да поговори с Иско. Босът на кралския клуб е уверил испанския национал, че той продължава да е важен за Реал и на него ще се разчита. Перес е разменил няколко думи и със Солари, от когото е поискал да намери начин да извлече най-доброто от Иско.

Въпреки че е ядосан от слабото представне на отбора през сезона, Перес е предпочел да запази добрия тон и да не критикува футболистите. Той се надява с победа в предстоящия мач с Райо Валекано Реал да замине в добро настроение за Световното клубно първенство, където единствената цел е спечелването на трофея.

Santiago Solari calls for 'respect' towards #RealMadrid fans and plays down incident with Isco on Wednesday https://t.co/chjZtL5aVV pic.twitter.com/5QCPQkjzvs