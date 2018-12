Хандбал Норвегия смаза Швеция и завърши 5-а на Европейското във Франция 14 декември 2018 | 22:52 - Обновена 0 0 0 0 0

29:38 A big win sees Norway finishing #ehfeuro2018 in 5th place!

Top speed: #iBall

2 99 km/h - Massing

2 99 km/h - Kristiansen

1 101 km/h - Stromberg@hlandslaget @NORhandball #SWENOR #handballissime pic.twitter.com/o8HeoTJ6Rh — EHF EURO (@EHFEURO) December 14, 2018

Така Норвегия, която е европейски шампион от 2016 година, трябваше да се задоволи с 5-о място в крайното класиране, след като тръгна много лошо в първенството с две загуби от Германия и Румъния. Хандбалистките на "тре кронор" остават 6-и, което е най-доброто им класиране от 2014-а насам, когато спечелиха бронзовите медали.



След равностойното начало великолепната серия от 7:0 в полза на Норвегия между 16-а и 22-а минута на първото полувреме реши изхода на мача. Норвежките наказаха грешките на съседките си от Швеция и на почивката се оттеглиха с аванс от 22:14. През втората част момичетата на треньора Трорир Хергайрсон играха спокойно и без проблеми спечелиха с крайното 38:29.

Sweden end a 10-minute goal drought as Linn Blohm finds the target. Norway are clearly in the lead, though.@hlandslaget @NORhandball #ehfeuro2018 #SWENOR #handballissime pic.twitter.com/wEov6XRgkD — EHF EURO (@EHFEURO) December 14, 2018

Най-резултатна за Норвегия отново бе Вероника Кристиансен с 6 гола, а Лин Йорум Суланд добави още 5 попадения. За шведките Анна Лагеркуист завърши със 7 гола.

