BBC избра Салах за най-добър африкански футболист за втора поредна година

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах стана най-добър футболист на Африка в класацията на BBC. Египтянинът спечели наградата за втора поредна година, оставяйки след себе си бранителя на Ювентус Меди Бенатия, защитника на Наполи Калиду Кулибали, халфа на Атлетико Мадрид Томас и съотборника си на "Анфийлд" Садио Мане.

"Чувството е прекрасно. Радвам се, че получавам приза за втори пореден път. Надявам се догодина отново да го спечеля", заяви Салах.

OFFICIAL: Liverpool’s Mohamed Salah has been named as the BBC African Footballer of the Year for the second year in a row. pic.twitter.com/pMO6jsqRPx