Никол избяга от провокативната визия и изуми в дует с Бочели (видео)

Половинката на Григор Димитров Никол Шерцингер изгря на звездна сцена. Далеч от провокативната визия, далеч от разтърсващите ритми, поп иконата се появи като гост на концерта на Андреа Бочели в Ню Йорк.Красавицата получи покана от италианския оперен тенор за сътрудничество. Тя прие предизвикателството, но най-впчатляващо бе изпълнението на „Не плачи за мен, Аржентина“ (Don't Cry For Me, Argentina, No Llores Por Mi Argentina) на испански. И се получи... Наистина вълшебно.