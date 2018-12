Зимни спортове Йоханес Тингес Бьо отново спечели спринта 14 декември 2018 | 17:20 - Обновена 0 0 0 0 1 He gave it all to keep close to the top and @martinfkde is second at the finish #HOC18 pic.twitter.com/NAq0uSo2RD — IBU World Cup (@IBU_WC) 14 декември 2018 г. Трети остана германецът Бенедикт Дол, също с чиста стрелба, на 10.2 секунди след победителя.



От българите най-предно класиране постигна Красимир Анев. Самоковецът завърши на 22-о място без грешки в стрелбата и изоставане на 1:15.6 минути. Димитър Герджиков е на 37-а позиция с един пропуск и изоставане от 1:39,4. Владимир Илиев е трети от българите и общо на 47-о място с три грешки при стрелбата и изоставане от 1:54.0, а Антон Синапов е на 81-о място с три пропуска и закъснение от 2:47.6 минути.

Съотборникът на Фуркад Антонен Гигона е на 4-о място днес с 25 секунди изоставане, докато другият германец- олимпийският шампион в спринта Арнд Пайфер, е на 5-о място с 27.9 секунди изоставане. И двамата стреляха без грешки, докато представителят на домакините от Австрия Юлиан Еберхард остана в топ 6 на 30 секунди и едно наказание. Just like at the World Championships in #hochfilzen2017 in the sprint, we will see the same three men on the podium -- just slightly shuffled around this time. #HOC18



You can rewatch the entire men's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/0TxEcXs8Ct — IBU World Cup (@IBU_WC) 14 декември 2018 г.

Времето на пистата в Хохфилцен, както и трасето, бяха в брилантно състояние- студено със слънце, твърди и бързи писти и лек вятър. И дори с този лек вятър чистите стрелби бяха много като бройка.

Победителят натисна здраво атакувайки с мисълта всичко или нищо в последното завъртане, когато беше следван от Гигона на 25.9 секунди. Дол също опита атака, но успя единствено да се нареди на 3-ата позиция.



Начело в генералното класиране е Бьо с 216 точки, следван от Антонен Гигона със 162 и Симон Едер от Австрия със 150. От българите Красимир Анев заема 39-о място с 32 точки, следван от Антон Синапов, който се нарежда 46-и с 22 точки, Владимир Илиев е 59-и с 8 и Димитър Герджиков е на 61-а позиция с 4. Your Top 3 in the #HOC18 men's sprint



