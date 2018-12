Зенит (Санкт Петербург) прекърши Факел и е на финал за Купата на Русия

View this post on Instagram

Санкт-петербургский «Зенит» стал первым финалистом Кубка России среди мужских команд. В полуфинале соревнований подопечные Александра Климкина в четырёх партиях обыграли новоуренгойский «Факел» со счётом 3:1 (25:20, 24:26, 25:22, 25:16). Кубок России. Мужчины. Казань. Полуфинал «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:20, 24:26, 25:22, 25:16). Во втором полуфинале встретятся действующий обладатель трофея казанский «Зенит» и кемеровский «Кузбасс». Эти же команды играли в финале прошлогоднего розыгрыша Кубка России. Тогда подопечные Владимира Алекно одержали победу со счётом 3:2 (19:25, 26:24, 26:24, 22:25, 15:11).

