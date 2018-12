Обявиха финалистите за "Футболист на годината на Африка"

THE TOP 10 SHORTLIST: African Player of the year #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/0lTh0cNZyx — CAF (@CAF_Online) December 14, 2018

От КАФ днес обявиха финалния списък от 10-има играчи, които ще си оспорват приза “Футболист на годината на Африка”. Носителят ще стане ясен на церемония в столицата на Сенегал Дакар на 8-ми януари 2019 г. Миналата година за такъв беше избран Мохамед Салах , който отново е сред претендентите.Ето и 10-имата финалисти за наградата: Арсенал и НигерияАндре Онана - Аякс и КамерунАнис Бадри - Есперанс и ТунисДенис Онянго - Мамелъди Съндаунс и УгандаМеди Бенатия - Ювентус и МарокоМохамед Салах - Ливърпул и ЕгипетПиер-Емерик Обамеянг - Арсенал и ГабонРиад Марез - Манчестър Сити и АлжирСадио Мане - Ливърпул и СенегалУалид Солиман - Ал Ахли и ЕгипетНоминирани за “Най-добър млад футболист” Борусия (Дортмунд) и МарокоФранк Кесие - Милан и Кот Д’ИвоарВилфред Ндиди - Лестър и НигерияНоминирани за “Най-добър треньор”Алиу Сисе - СенегалЕрве Ренар - МарокоМоан Шабани - ЕсперансНоминирани за “Най-добър национален отбор”МадагаскарМавританияУгандаЩе се раздадат награди и за "Най-добра футболистка", "Най-добър треньор на женски отбор" и "Най-добър национален отбор при жените".