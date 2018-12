Бокс Фийлдинг има нужда да бъде Роки срещу Канело 14 декември 2018 | 17:18 - Обновена 0 0 0 0 5 През последните няколко години британските боксьори се осмеляват все по-често да предизвикват най-големите звезди зад океана в битки за световните титли. Роки Фийлдинг има подобна задача срещу класния мексиканец Саул „Канело“ Алварес. Битката е тази нощ в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“. Боксьорът от Ливърпул залага титлата на Световната боксова асоциация в суперсредна категория в 12-рундовата битка. Според специалистите единственото предимство на Фийлдинг в този мач ще бъдат габаритите. Той прекара цялата своя професионална кариера в тегловата дивизия. Огромен плюс ще бъде и неговият ръст от 185 см (с 12 см повече от Канело). 31-годишният британец (27 победи, 15 с нокаут и 1 загуба) спечели титлата в предишния си мач. Той нокаутира в петия рунд доскорошния съотборник на Кубрат Пулев в тима на „Зауерланд“ – Тайрон Цойге. Срещата приключи в петия рунд, а това беше най-големият успех в кариерата на Фийлдинг. Преди това той беше печелил поясите на Англия, Великобритания и на Британската общност. Living the Dream...From Salford Sports Centre to Madison Sq Garden Rocky from Stocky V Canelo #LetsDoIt pic.twitter.com/G9gPqNBvJT — Rocky Fielding (@Rocky87Fielding) October 5, 2018 Успехите на Алварес са много по-големи. Той стана световен шампион в суперполусредна и средна категории. Неговите акции се вдигнаха до небето след двата мача срещу Генади Головкин. Канело спечели втория двубой, след като първият завърши наравно. 28-годишният мексиканец (50 победи, 34 с нокаут и 1 загуба) е изключително комплексен боксьор. Той съчетава техника, скорост и мощни комбинации. Атаките в тялото са специалитет на Алварес и това може да създаде огромни неприятности на шампиона. Единственото поражение в кариерата на Канело е от Флойд Мейуедър Срещата беше сравнително завързана, а един от съдиите дори даде равенство. От това супердерби изминаха пет години. За този период Алварес спечели осем мача, а веднъж завърши наравно.Сред неговите жертви бяха невероятни боксьори като Алфредо Ангуло, Ерисланди Лара, Амир Хан, Мигел Кото, Лиъм Смит и Хулио Сезар Чавес - младши. "I've prepared well, I believe in myself, and I've come here as the champion." @Rocky87Fielding#CaneloRocky pic.twitter.com/215CCMEnaL — DAZN USA (@DAZN_USA) December 13, 2018 Букмейкърите определиха като категоричен фаворит Алварес. Шансовете на шампиона Фийлдинг са минимални, според заложните къщи и повечето специалисти. Единственият начин за британеца да контролира мача, е ако успее да не допуска бързите влизания и излизания на Канело. Подобни атаки създадоха огромни проблеми на Генади Головкин, който в определени моменти не успяваше да се справи със скоростта на комбинациите. Фийлдинг показа забележителен прогрес в предишния си мач срещу Цойге, който също беше по-нисък от него. Това беше шестият пореден успех за Роки след единствената загуба в неговата кариера. Той беше пометен само за един рунд от бъдещия победител в Световните боксови суперсерии – Калъм Смит. Terminamos el tercer día de fightweek! Espero estén tan emocionados como yo por lo que viene



Finished the third day of fightweek! Hope you are as excited as me for what’s coming #CaneloRocky #DoItYourWay Download the @DAZN_USA app for free: https://t.co/i6KCeY4gaI pic.twitter.com/C7tMndcY9t — Canelo Alvarez (@Canelo) December 14, 2018 Алварес има доста успехи срещу английски боксьори. Той се справи с брата на Калъм – Лиъм, както и с Райън Роудс и с брата на Рики Хатън – Матю. Победа на Канело ще му отвори пътя към още един супермач с Генади Головкин. Успехът ще го представи и пред английските фенове. Нищо чудно това да бъде подгрявка за супердерби срещу Калъм Смит или друг британски шампион Джеймс Дигейл.

Още по темата

0 0 0 0 5 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 830 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1