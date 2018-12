Бразилия със световен рекорд в зрелищен финал на 4 по 200 свободен стил

Бразилската щафета спечели финала след изключително драматична надпревара с Русия и Китай. Китайците водеха след плуването на легендата Сун Ян на трети пост, но фамозно представяне на Брено Корея на последен пост донесе победата за Бразилия. Русия остана на второ място на три стотни след победителите, а трети са китайците с 6:47.53 минути. И трите щафети плуваха под досегашния световен рекорд в дисциплината.

