Моуриньо закачи Клоп за трофеите и призна, че Юнайтед е далеч от представите му

14 декември 2018 | 13:24 - Обновена



"Мисля, че трофеите имат значение. Особено когато имаш потенциала да се бориш за тях и когато ясно си обявил, че целта ти е да спечелиш такъв. Мисля, че да твърдиш понякога, че не се бориш за нещо не е много интелигентно. Когато имаш потенциала, няма защо да го криеш. Мисля обаче, че Юрген вече каза, че искат да спечелят Премиър лийг и това е целта им през този сезон", заяви Моуриньо.



"Ще се опитам, ще се опитам, винаги се опитвам и искам да играем като отбор, който да е способен да има същата амбиция, желание и увереност, каквито имам и аз. Знаем, че ще се изправим срещу лидера, срещу отбор, който лети, но ние имаме качества, имаме потенциал дори при всичките ни проблеми и съмнения, които имаме от гледна точка на селекция, тактика, подход, философия... Имаме всякакви съмнения, защото не знаем кои играчи ще бъдат на разположение. Въпреки това трябва да сглобим състав, който да е способен да победи", добави мениджърът на "червените дяволи".



След това Моуриньо отново се върна към Ливърпул и разликите между двата отбора. "Не става дума само за парите, които Ливърпул похарчи през лятото. Има много повече неща. Един отбор е много повече. Това е нещо като да изградиш дом - не просто да купуваш мебели, но и да работиш, да харчиш парите по най-добрия възможен начин и след това ще си готов да живееш в една невероятна къща.



Запитан колко далеч в момента е неговият отбор от това, което иска да представлява, Моуриньо отговори: "Далеч. Защо? Вече ви казах причината. Не става дума само за това да похарчиш пари."



Големите проблеми на португалеца са при окомплектоването на защитата, тъй като Крис Смолинг, Диого Далот, Матео Дармиан, Люк Шоу и "Far."



Jose Mourinho's response when asked how far away United are from being built in his image. pic.twitter.com/wrCiCgCtET — The Coaches' Voice (@CoachesVoice) December 14, 2018 Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо опита да захапе своя колега Юрген Клоп преди дербито между големите съперници в английския футбол, което ще се изиграе тази неделя на " Анфийлд ". Специалния наблегна на важността на трофеите, според които трябва да се оценяват успехите на един мениджър. Германецът все още няма спечелено отличие за три години в Ливърпул , въпреки че класира отбора на три финала, които впоследствие загуби. Моуриньо пък спечели Купата на Лигата и Лига Европа с Юнайтед.

Маркос Рохо Виктор Линдельоф са с контузии. "Никой от тях не тренира вчера. Днес ще се включат леко, за да получим отговор дали утре можем да увеличим натоварването и да използваме някои от тях в неделя. Надявам се някои да бъдат на разположение, но други със сигурност няма да бъдат." ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 4372

