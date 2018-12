НБА Дирк Новицки записа историческо постижение в НБА 14 декември 2018 | 10:21 0 0 0 0 3



Загубата на Далас дойде при дебюта за сезона на звездата Дирк Новицки. 40-годишният германец се възстановяваше дълго от контузия на левия глезен след операция отпреди седем месеца, като лечението се проточи повече от очакваното.

Welcome back, Dirk! @swish41 gets his first bucket of his 21st NBA season #MFFL pic.twitter.com/YyCXRisrpC — NBA on TNT (@NBAonTNT) 14 декември 2018 г. Новицки се появи в игра в края на първата част и така стана първият играч в лигата с 21 сезона за един клуб. Той подобри рекорда с отказалия се от баскетбола Кобе Брайънт, който игра 20 сезона за ЛА Лейкърс. Германецът игра само 6:10 минути в мача.

Congrats to @swish41 on playing in his 21st season for the @dallasmavs ! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/c0bVh4I9w7 — NBA (@NBA) 14 декември 2018 г. Финикс побеждава Далас за седми пореден път. Сънс имат само пет победи този сезон, две от които са срещу Далас.



В този мач Далас имаше изключително слаб процент стрелба от тройката - 5 от 33 опита от далечна дистанция.



