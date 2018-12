Страхотен Тодор Скримов донесе 4-а победа на Вибо (снимки)

View this post on Instagram

#SuperLega #credembanca Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, 3-0 nell'anticipo della 2a di ritorno di SuperLega Credem Banca con Siena. Zhukouski MVP della gara. 2ª Giornata Regular Season SuperLega Credem Banca Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Emma Villas Siena 3-0 (25-22, 25-17, 26-24) - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 4, Skrimov 14, Mengozzi 11, Al Hachdadi 15, Barreto Silva 4, Vitelli 5, Cappio (L), Marsili 0, Lopez 0, Marra (L). N.E. Presta, Domagala, Strohbach. All. Valentini. Emma Villas Siena: Marouflakrani 2, Ishikawa 11, Gladyr 3, Hernandez Ramos 21, Maruotti 3, Spadavecchia 4, Caldelli (L), Giovi (L), Fedrizzi 2, Giraudo 0, Vedovotto 1, Mattei 1, Johansen 0. N.E. Cortesia. All. Cichello. ARBITRI: Cappello, Tanasi. NOTE - durata set: 27', 22', 30'; tot: 79'.

