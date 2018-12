9000 фенове на Айнтрахт вилняха на "Олимпико", петима арестувани

Eintracht Frankfurt fans at #EuropaLeague tonight for #LazioEintracht pic.twitter.com/J19QSnT2ih

Айнтрахт и Лацио се класираха за елиминациите на Лига Европа.

Eintracht Frankfurt fans lighting up Thursday nights against Lazio in Group H



[: @frapietrella] pic.twitter.com/nXXACEnTK5