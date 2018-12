Скандален бейзболист предложи на "еклера" Тръмп да поеме администрацията му

Hey little buddy @realDonaldTrump u need a bash brother for Chief if Staff. Got a secret reorg plan already. Also worried about you looking more like a Twinkie everyday. I will buff you up daily workouts. DM me. #yeswecanseco — Jose Canseco (@JoseCanseco) 13 декември 2018 г.

Hey little buddy @realDonaldTrump I am interested in United Nations leadership .dm me for ideas and confidential 90 day plan #readynow — Jose Canseco (@JoseCanseco) October 9, 2018

Бившата звезда от МЛБ Хосе Кансеко за пореден път оправда скандалния си имидж, отправяйки предизвикателни послания към президента на САЩ Доналд Тръмп. 54-годишният американец от кубински произход се самопредложи за нов шеф на администрацията в Белия дом, който да наследи напускащия началник на кабинета на държавния глава Джон Кели."Хей, малко приятелче Доналд Тръмп, ти се нуждаеш от мен за шеф на администрацията. Вече имам таен план за реорганизация. Също така се притеснявам, че всеки ден заприличваш все повече на еклер. Аз ще те подсещам за ежедневните тренировки. Пиши ми на лични", написа Кансеко в "Туитър" и добави ироничния хаштаг #yeswecanseco по аналогия с мотото Yes We Can от кандидат-президентската кампания на Барак Обама.Всъщност това не е първият случай, в който някогашният аутфилдер на Оукланд Атлетикс предлага услугите си на Тръмп. В началото на октомври, когато Ники Хейли подаде оставка като постоянен представител на САЩ в ООН, бейзболистът обяви, че е готов да поеме дипломатическия пост."Хей, малко приятелче Доналд Тръмп, интересувам се от ръководна длъжност в ООН. Пиши ми на лични за идеи и конфиденциален 90-дневен план", написа тогава Кансеко с хаштаг #readynow Хосе Кансеко е една от най-противоречивите фигури в съвременната история на бейзбола. Като играч той остави паметна диря с екипите на общо седем клуба, стигайки два пъти до шампионската титла на МЛБ – с Оукланд Атлетикс (1989) и Ню Йорк Янкис (2000). За 16 сезона във Висшата лига (1985-2001) той удари 462 хоумръна, бе избран за "Новобранец на годината" (1986) и най-полезен играч (MVP) в АЛ (1988) и шест пъти участва в Мача на звездите (1986, 1988-1990, 1992, 1999).След края на кариерата си Кансеко призна, че дълго време е употребявал анаболни стероиди. През 2005 г. той публикува автобиографията си "Надрусан" ( Juiced, 2005 ), в която обяви, че повечето звезди от 90-те години и началото на ХХ век са използвали допинг. По-късно той написа и втора книга по темата: "Доказано: Големи имена, големи лъжци и битката за спасяване на бейзбола" ( Vindicated: Big Names, Big Liars, and The Battle to Save Baseball, 2008 ).