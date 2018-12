Тенис Надал вече потвърди участието си в Laver Cup 2019 13 декември 2018 | 19:45 - Обновена 0 0 0 0 0 Роджър Федерер и Рафаел Надал отново ще са в един отбор! Испанецът се присъединява към Отбора на Европа за изданието на Laver Cup през 2019 г., когато домакин на демо турнира ще е Женева. Новината е прекрасна за капитана Бьорн Борг: „Няма как да бъде по-добре. Да събереш двама от най-великите играчи и съперници, които спортът някога е виждал, в един отбор е вълнуващо и ни осигурява най-добрия шанс за трета поредна година да станем шампиони“, каза Борг. „Когато за първи път играхме в Прага, знаехме колко специално ще е да съберем двама велики шампиони, както и колко въздействащо ще е да гледаме как си дават съвети и се подкрепят, заедно с останалите си съотборници. Видяхме нещо сходно и в Чикаго.“ @RafaelNadal and @RogerFederer have confirmed they will reunite for Team Europe’s 2019 Laver Cup campaign in Geneva https://t.co/Ecxqitp6L7



Tickets will go on sale in early February. Register to receive updates https://t.co/cRx3rnYEqB — Laver Cup (@LaverCup) December 13, 2018 Роджър Федерер също коментира: „Бяхме изненадани от успеха и колко специален стана турнира за всички играчи в рамките на две години. За мен ще е много специално отново да съм отбор с Рафа, този път в Швейцария.“ Припомняме, че през септември 2017 г. тенис феновете станаха свидетели на ден, който бе един от онези, в които колкото и невъзможни да са ни изглеждали през годините, мечтите се сбъднаха. Роджър Федерер и Рафаел Надал, които през последните 13 години сътвориха едно от най-легендарните съперничества в спорта въобще, излязоха рамо до рамо на корта за Отбора на Европа, а от другата страна на мрежата Сам Куери и Джок Сок. Rafael Nadal to team up with Roger Federer again at 2019 Laver Cup https://t.co/pqYGZKC8BE pic.twitter.com/b3ZKe2yOzy — Sportfanszone (@Sportfanszone1) December 13, 2018 Тази година Отборът на Европа защити титлата си, като в състава бе и първата ни ракета Григор Димитров, а партньор на Федерер в двойките пък бе световният №1 Новак Джокович. TennisKafe.com

