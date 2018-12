Зимни спортове Доротея Вирер постигна първа победа за сезона (видео) 13 декември 2018 | 17:21 - Обновена 0 0 0 0 0



Вирер, която беше втора в последните две състезания, измина трасето за 21:04.9 минути. Италианката пропусна само една мишена във втората си стрелба.

It was a nailbiting battle in #HOC18 during the women's sprint but at the end Dorothea Wierer will be stading on top of the podium during the flower ceremony.



You can rewatch the entire competition on https://t.co/OI3UDSGSB6 pic.twitter.com/igFNvWmsve — IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2018

Трикратната носителка на Световната купа Кайса Макарайнен (Финландия), която спечели последните два старта, остана втора на 0.6 секунди също с един пропуск във втората стрелба.



Рускинята Екатерина Юрлова-Перхт зае третото място с пасив от 24.4 секунди и 10 от 10 повалени мишени.



За Вирер това е пета победа за Световната купа в кариерата и първа в спринта. Тя увеличи преднината си на върха в генералното класиране за сезона. Италианката води с 204 точки, а Макарайнен е втора със 185. В класирането следва Паулина Фиалкова (Словакия) със 165 точки.

Will this be a first ever sprint win for @Fisiofficial's Dorothea Wierer? The Italian gained 24.1 seconds on Kaisa Makarainen on the shooting range today. #HOC18



Follow the entire women's sprint live on https://t.co/OI3UDSGSB6 pic.twitter.com/vwk6LN5OoW — IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2018

Три българки участваха в състезанието. Десислава Стоянова завъртя две наказателна обиколки и финишира на 56-а позиция с пасив от 2:07.5 минути.



Емилия Йорданова и Милена Тодорова също сбъркаха по два пъти в стрелбата и се наредиха съответно на 80-та и 89-та позиция.



Емилия Йорданова е 55-а в класирането за СК със 7 точки.



Световната купа в Хохфилцен продължава утре със спринта на 10 км за мъже. 0.6 seconds seperated @Fisiofficial's Dorothea Wierer and @kmakarainen -- what a fascinating battle it has been between those two superstars so far this winter! #HOC18



0.6 seconds seperated @Fisiofficial's Dorothea Wierer and @kmakarainen -- what a fascinating battle it has been between those two superstars so far this winter! #HOC18



Follow the entire women's sprint live on https://t.co/OI3UDSYtsE pic.twitter.com/FP0rx2Xdx3 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2018

