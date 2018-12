Волейбол Всичко свърши! Клубът на Радо Стойчев и Матей Казийски се оттегли от шампионата на Полша 13 декември 2018 | 15:55 - Обновена 0 0 0 1 3



Ръководството на Полската волейболна лига даде срок до 14 декември на клуба да направи реалистичен план за спасение на тима, но от Сточния не успяха да се възстановят от драматичното финансово положение. Последните надежди за съществуване бяха попарени днес. Президентът на клуба Якуб Маркиевич обяви официалното оттегляне на клуба от полската Plus Liga.

Отборът, който започна сезона с толкова много амбиции, Сточния (Шчечин) изчезва от волейболната карта на Полша. Клубът, на който спортен директор бе Радостин Стойчев, а в началото на сезона привлече трима български волейболисти - Матей Казийски, Николай Пенчев и Аспарух Аспарухов, се оттегли от участие в Plus Liga на Полша.Ръководството на Полската волейболна лига даде срок до 14 декември на клуба да направи реалистичен план за спасение на тима, но от Сточния не успяха да се възстановят от драматичното финансово положение. Последните надежди за съществуване бяха попарени днес. Президентът на клуба Якуб Маркиевич обяви официалното оттегляне на клуба от полската Plus Liga.

Още по темата

0 0 0 1 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2867 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1